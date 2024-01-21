Генштаб: Беларусь расценит нападение на союзников, как агрессию против себя

МИНСК, 21 янв — Sputnik. В Военной доктрине Беларуси будет прописана норма о том, что нападение на любое союзное Минску государство будет расцениваться, как нападение на республику, заявил в эфире СТВ начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба ВС Беларуси Артем Буторин.
«Однозначно, в Военной доктрине сохранится положение, которое предусматривает, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал Буторин.
«Мы в настоящее время участвуем в этой деятельности. И для того, чтобы юридически закрепить эти вещи, более правильно будет прописать их в Военной доктрине», — пояснил Буторин.
На заседании Совета безопасности Беларуси 16 января был рассмотрен проект новой Военной доктрины страны, по результатам обсуждения было решено доработать этот документ.
Впоследствии он будет представлен на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое состоится в апреле этого года.
Союзное государство и ОДКБ
Как заявил в минувшую пятницу министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в новой Военной доктрине Беларуси прописана позиция Минска по поводу выполнения союзных обязательств по ОДКБ и Союзному государству.
Он отметил, что данный пункт давно находится на поверхности, его нужно было прописать, в результате документ получился «выверенным и взвешенным».
«Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству. В этой же главе мы прописали возможность участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности», — сказал министр.
Он подчеркнул, что принятие документа обозначит четкий посыл — белорусы всеми силами и средствами готовы защищать свою страну, «в том числе с военными союзниками по Союзному государству и ОДКБ».
В то же время Беларусь не испытывает враждебности к кому-либо и проводит миролюбивую политику, подчеркнул глава Минобороны.