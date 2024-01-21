Генштаб: Беларусь расценит нападение на союзников, как агрессию против себя

«Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству. В этой же главе мы прописали возможность участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности», — сказал министр.