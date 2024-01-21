Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников

По словам Биньямина Нетаньяху, «Хамас» в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода войск из сектора Газы. «На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы намерены вернуть их всех. Я работаю над этим круглосуточно. Но давайте проясним: я категорически отвергаю условия… “Хамас”», — заявил премьер (цитата по Times of Israel).
19 января Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Катаром, Египетом и Иорданией взяли на себя план по урегулированию ситуации Газы. По данным агентства, согласно этой инициативе, должна быть создана единая Палестина, которую признает Израиль. При этом Биньямин Нетаньяху говорил, что он выступает против создания палестинского государства при любом сценарии. По его словам, эту позицию он донес до руководства США.