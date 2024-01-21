Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников

19 января Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Катаром, Египетом и Иорданией взяли на себя план по урегулированию ситуации Газы. По данным агентства, согласно этой инициативе, должна быть создана единая Палестина, которую признает Израиль. При этом Биньямин Нетаньяху говорил, что он выступает против создания палестинского государства при любом сценарии. По его словам, эту позицию он донес до руководства США.