Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.