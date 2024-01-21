Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

«Ясно, что большинство участников праймериз Республиканской партии хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например по поводу пандемии коронавируса и повышения Энтони Фаучи, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев и я выполню это обещание. У него (у Дональда Трампа.— “Ъ”) есть моя поддержка», — добавил губернатор Флориды.