Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Десантис объяснил решение тем, что его действия не позволят достичь «желаемого исхода».
«Ясно, что большинство участников праймериз Республиканской партии хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например по поводу пандемии коронавируса и повышения Энтони Фаучи, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев и я выполню это обещание. У него (у Дональда Трампа.— “Ъ”) есть моя поддержка», — добавил губернатор Флориды.
В праймериз Республиканской партии теперь участвуют два кандидата — 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. На стартовавших 15 января с Айовы первичных выборах республиканцев 20 голосов получил Трамп, 8 — Десантис, 7 — Хейли.