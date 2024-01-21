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Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об отказе участвовать в выборах президента США. Он поддержал своего соперника в праймериз Республиканской партии Дональда Трампа.
Десантис Рон
Источник: Reuters

Десантис объяснил решение тем, что его действия не позволят достичь «желаемого исхода».

«Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в соцсети X.

«Ясно, что большинство участников праймериз Республиканской партии хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например по поводу пандемии коронавируса и повышения Энтони Фаучи, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев и я выполню это обещание. У него (у Дональда Трампа.— “Ъ”) есть моя поддержка», — добавил губернатор Флориды.

В праймериз Республиканской партии теперь участвуют два кандидата — 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. На стартовавших 15 января с Айовы первичных выборах республиканцев 20 голосов получил Трамп, 8 — Десантис, 7 — Хейли.

Трамп Дональд