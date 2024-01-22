Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

Миллиардер опубликовал соответствующий комментарий под постом, посвященным его интервью для телеканала CNBC. В ходе беседы с журналистами Маск признался, что на выборах в 2020 году отдал свой голос за Байдена.
«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — отметил бизнесмен.
Очередные выборы главы государства в США запланированы на ноябрь 2024 года. В апреле 2023 года действующий американский президент официально заявил, что намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.
При этом от Республиканской партии на выдвижение в качестве кандидатов претендуют бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и ряд других членов политического объединения. До недавнего времени в их числе был губернатор штата Флорида Рон Десантис, однако он объявил о выходе из президентской гонки.