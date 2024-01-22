Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

При этом от Республиканской партии на выдвижение в качестве кандидатов претендуют бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и ряд других членов политического объединения. До недавнего времени в их числе был губернатор штата Флорида Рон Десантис, однако он объявил о выходе из президентской гонки.