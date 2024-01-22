Эмир Катара и глава Татарстана обсудили укрепление двусторонних отношений

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял главу Татарстана Рустама Минниханова, стороны обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления, сообщила канцелярия эмира Катара.
«Его высочество эмир Тамим бен Хамад Аль Тани принял главу Республики Татарстан Рустама Минниханова в своем кабинете во дворце Лусаил», — отметили в канцелярии.
В ходе встречи они рассмотрели двусторонние отношения и пути их укрепления и развития, а также обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес.