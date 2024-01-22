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Эмир Катара и глава Татарстана обсудили укрепление двусторонних отношений

Эмир Катара Аль Тани обсудил с главой Татарстана Миннихановым укрепление связей.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял главу Татарстана Рустама Минниханова, стороны обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления, сообщила канцелярия эмира Катара.

«Его высочество эмир Тамим бен Хамад Аль Тани принял главу Республики Татарстан Рустама Минниханова в своем кабинете во дворце Лусаил», — отметили в канцелярии.

В ходе встречи они рассмотрели двусторонние отношения и пути их укрепления и развития, а также обсудили ряд тем, представляющих взаимный интерес.