Экс-чиновники Приангарья, осужденные за взятки, выходят по УДО. Кому повезло

Бывшему заместителю мэра Иркутска Владимиру Преловскому повезло меньше. Осужденный в 2022 году за взятки на четыре года колонии строгого режима, он, как рассказал порталу Ирк.ру «источник, близкий к ситуации», всего лишь получил послабление — «его перевели на принудительные работы. Он продолжает отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Иркутской области» (цитата Ирк.ру).