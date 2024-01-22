Экс-чиновники Приангарья, осужденные за взятки, выходят по УДО. Кому повезло

Приангарские экс-чиновники, отбывающие наказания, назначенные им судами, возвращаются из колоний по УДО. Как сообщают Telegram-каналы, специализирующиеся на политической региональной повестке, в январе «повезло» троим: экс-мэру Усть-Илимска Владимиру Ташкинову, бывшему министру лесного комплекса Сергею Шеверде и экс-заммэра Иркутска Владимиру Преловскому, передает ИА «ТК Город».
По данным ТГ-канала «Городовой», на днях «вышел на свободу Владимир Ташкинов, осужденный в 2017 году за получение взятки в особо-крупном размере на 11 лет колонии строгого режима».
Чуть раньше, как уже сообщало ИА «ТК Город», места не столь отдаленные покинул Сергей Шеверда, отбывавший наказание в ИТК № 14 под Ангарском за «за пособничество незаконной сплошной рубки деревьев в заказнике “Туколонь” в Казачинско-Ленском районе». Экс-министр в мае 2022 года был приговорен к шести с половиной годам.
Бывшему заместителю мэра Иркутска Владимиру Преловскому повезло меньше. Осужденный в 2022 году за взятки на четыре года колонии строгого режима, он, как рассказал порталу Ирк.ру «источник, близкий к ситуации», всего лишь получил послабление — «его перевели на принудительные работы. Он продолжает отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Иркутской области» (цитата Ирк.ру).