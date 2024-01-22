В интервью газете Welt am Sonntag генерал-майор признался, что летом и осенью прошлого года у Украины и ее союзников были завышенные ожидания. Фройдинг также объяснил, почему задуманные планы не удалось осуществить.
Кроме того, он назвал российские минные заграждения, которые, по его словам, «выходят за рамки воображения».
«Плотность до 17 мин на кв. м и протяженность до 10 на 3 км», — пояснил Фройдинг.
Генерал-майор также признал, что в настоящее время Россия обладает военной инициативой, а развитие конфликта не поддается математическим расчетам.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин раскрыл, как провалилась последняя операция наступления ВСУ. Глава государства заявил, что украинское командование анонсировало в районе населенного пункта Крынки большое наступление, однако эта операция закончилась провалом и подразделения противника попали в огневой мешок.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги прошлого года, подчеркнул, что российские войска успешно выполнили главную задачу. Так, Вооруженные силы России сорвали громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками наступление.