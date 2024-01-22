Какие соцвыплаты получают казахстанцы

В 2023 году данная выплата осуществлена на сумму 49,9 млрд тенге, ее получили 224,1 тыс. человек, что более чем в два раза превысило количество получателей за 2022 год. Рост связан с внедрением Цифровой карты семьи, в рамках которой выплата по потере работы назначается проактивно, а также с востребованностью у граждан электронной формы подачи обращений на выплату через порталы Электронного правительства и Электронной биржы труда, а также мобильные приложения некоторых банков второго уровня. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил порядка 60 тыс. тенге.