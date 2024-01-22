Затраты госбюджета превысили доходы в Казахстане

Отмечается, что большую часть доходов составили налоговые поступления в госбюджет — 74,8%, или 16,6 триллиона тенге за одиннадцать месяцев 2023 года, это на 22,9% больше, чем годом ранее. Неналоговые поступления выросли в 2,6 раза за год — до 1,5 триллиона тенге. Поступления от продажи основного капитала сократились на 28,1% — до 147,3 миллиарда тенге. Поступления трансфертов составили 3,9 триллиона тенге — это на 5% меньше, чем годом ранее.