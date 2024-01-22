Лукашенко: от дипломатов требуется ориентация на конкретный результат

МИНСК, 22 янв — Sputnik. В настоящее время на всех континентах разворачивается борьба за умы людей, рынки, ресурсы. В этих условиях от дипломатов требуется большая ответственность за порученный участок и ориентация на конкретный результат, об этом говорится в поздравлении президента страны Александра Лукашенко, опубликованном на сайте главы государства.
Глава государства поздравил в понедельник работников и ветеранов дипломатической службы Беларуси с профессиональным праздником.
«Народ доверил вам важную и почетную миссию — представляя Отечество, профессионально отстаивать национальные интересы прежде всего реальными достижениями и важными внешнеполитическими инициативами».
По его словам, особое значение имеют компетентность и патриотизм буквально каждого дипломата.
Лукашенко выразил уверенность в том, что дипломаты и впредь будут делать все для укрепления авторитета белорусского государства на международной арене, а также развития торговых и гуманитарных связей, выстраивая отношения с зарубежными партнерами на принципах равенства и справедливости и заботиться о благе своей страны и ее жителей.
Президент пожелал сотрудникам и ветеранам дипломатической службы здоровья, мира и успехов в деле служения родной Беларуси.
Напомним, что праздник День дипломатического работника в республике был учрежден указом президента в октябре 2018 года.