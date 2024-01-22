Лукашенко: от дипломатов требуется ориентация на конкретный результат





По его словам, особое значение имеют компетентность и патриотизм буквально каждого дипломата.



Лукашенко выразил уверенность в том, что дипломаты и впредь будут делать все для укрепления авторитета белорусского государства на международной арене, а также развития торговых и гуманитарных связей, выстраивая отношения с зарубежными партнерами на принципах равенства и справедливости и заботиться о благе своей страны и ее жителей.



Президент пожелал сотрудникам и ветеранам дипломатической службы здоровья, мира и успехов в деле служения родной Беларуси.