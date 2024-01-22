WSJ: ЕС хочет создать фонд помощи Украине для обхода вето Венгрии

Как уточняет WSJ, цель проекта — использовать эти деньги на выплату компенсаций странам за совместные закупки военной помощи, в том числе боеприпасов и ракет ПВО, для Украины. Часть средств также будут использованы для оплаты расходов на программу военной подготовки Евросоюза (ЕС) для Украины. Только в 2024 году благодаря фонду страны ЕС смогут получить около €7,5 млрд компенсации.