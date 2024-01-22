WSJ: ЕС хочет создать фонд помощи Украине для обхода вето Венгрии

Как уточняет WSJ, цель проекта — использовать эти деньги на выплату компенсаций странам за совместные закупки военной помощи, в том числе боеприпасов и ракет ПВО, для Украины. Часть средств также будут использованы для оплаты расходов на программу военной подготовки Евросоюза (ЕС) для Украины. Только в 2024 году благодаря фонду страны ЕС смогут получить около €7,5 млрд компенсации.
По данным газеты, структура нового фонда поможет избегать выделения траншей, которые Венгрия блокирует или использует «в качестве рычага», чтобы взамен выдвинуть свои требования. Также ожидается, что этот фонд позволит странам ЕС, имеющим небольшое количество боеприпасов, объединить ресурсы в совместных закупках.
В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето в рамках решения по долгосрочной программе помощи Украине объемом €50 млрд. В январе источники Politico сообщали, что Будапешт снимет вето, если получит возможность ежегодно пересматривать помощь Киеву. По данным Euractiv, ЕС пообещал Украине предоставить помощь не позднее марта.
Лаура Кеффер