В Казахстане изменились правила пенсионных выплат

Также говорится, что пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов назначаются лицам, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, казахстанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, занятых и незанятых на работах с вредными условиями труда, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев оказываются через проактивную услугу в рамках назначения специальной социальной выплаты либо при обращении с заявлением по форме, в Государственную корпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность, а также сведений о банковском счете.