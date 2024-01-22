Многоцелевые корветы ближней морской зоны строят в Хабаровском крае

На амурском судостроительном заводе продолжают работы над созданием серийных кораблей ближней морской зоны. В сентябре 2023 года амурские корабелы передали министерству обороны четвертый корвет проекта 20380 — «Резкий». В настоящее время его экипаж успешно выполняет возложенные на него задачи.
— Эти корветы получили высокую оценку, их называют «отличными кораблями». Для демонстрации их возможностей съемочная группа «Военной приемки» посетила базу Тихоокеанского флота во Владивостоке, — рассказали в минпромторге Хабаровского края.
Во время пребывания на корвете, они стали свидетелями погони за подводной лодкой условного противника.