Многоцелевые корветы ближней морской зоны строят в Хабаровском крае

На амурском судостроительном заводе продолжают работы над созданием серийных кораблей ближней морской зоны. В сентябре 2023 года амурские корабелы передали министерству обороны четвертый корвет проекта 20380 — «Резкий». В настоящее время его экипаж успешно выполняет возложенные на него задачи.