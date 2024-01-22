Мэр Омска Шелест объявил выговор своему заместителю из-за жалоб на общественный транспорт

«В ходе аппаратного совещания объявил выговор своему заместителю Владимиру Владимировичу Куприянову за неудовлетворительную работу городского транспорта», — обозначил мэр.
Он добавил, что при паблике городской администрации во Вконтакте должен появиться единый канал для сбора «профильных» жалоб.
«Сообщения, которые будут повторяться, Владимир Владимирович возьмёт на персональный контроль и проедет вместе с омичами по проблемным маршрутам», — подытожил Сергей Шелест.
Напомним, в течение 2023 года градоначальник неоднократно сообщал о корректировке количества подвижного состава на «проблемные маршруты». Например, с наступлением сентября 2023 года дополнительный транспорт вышел на маршруты №№ 24, 29, 88 и 16.