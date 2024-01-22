Мэр Омска Шелест объявил выговор своему заместителю из-за жалоб на общественный транспорт

В телеграм-канале мэра Сергея Шелеста 22 января 2024 года появилось сообщение-реакция градоначальника на проблемы с общественным транспортом, которые появляются в публичном пространстве и в обращениях к нему от имени омичей.