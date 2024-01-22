Губернатор Травников отчитал новосибирские УК за вранье про коммунальную аварию

«Что входит и что должно входить в полномочия и обязанности глав администраций районов города в части коммунального хозяйства и жилищного комплекса? Попрошу дать рекомендации по дополнению полномочий и ответственности глав районов в управлении жилищно-коммунальным комплексом города. Глава должен быть хозяином на территории и управляющие компании должны ему подчиняться. Особенно в кризисной ситуации, когда введён режим повышенной готовности и тем более ЧС».