Губернатор Травников отчитал новосибирские УК за вранье про коммунальную аварию

Сообщается, что на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области был рассмотрен вопрос устранения последствий аварии на магистрали теплоснабжения левого берега Новосибирска и последовавших порывов на внутриквартальных сетях.
Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария, из-за которой без отопления осталось 250 домов и социальных объектов.
Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов отметил, что для перезапуска и регулировки систем отопления многоквартирных домов задействовано 57 бригад. Также он сообщил, что до сих пор продолжается регулировка систем отопления в домах по стоякам — перезапуск теплоснабжения требуется ещё в двух 16-квартирных домах.
Однако губернатор Новосибирской области Андрей Травников возмутился тем, что ряд управляющих компаний преподносили недостоверную информацию жителям города о том, что они за одну ночь смогут справиться с масштабной аварией и запустить теплоснабжение во всех домах, в которых ранее его не было.
«Что входит и что должно входить в полномочия и обязанности глав администраций районов города в части коммунального хозяйства и жилищного комплекса? Попрошу дать рекомендации по дополнению полномочий и ответственности глав районов в управлении жилищно-коммунальным комплексом города. Глава должен быть хозяином на территории и управляющие компании должны ему подчиняться. Особенно в кризисной ситуации, когда введён режим повышенной готовности и тем более ЧС».