Что станет с украинскими кораблями в Севастополе

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — сказал собеседник.
По информации агентства, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Военно-морские силы Украины оставили на полуострове порядка 20 кораблей. Среди них БДК «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», корветы «Тернополь», «Луцк». Все они корабли находились в Севастополе под охраной.
В целом до 2014 года у Украины в Севастополе находилось порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Так как средств на необходимый ремонт было не достаточно, то часть из них разрезали на металлолом.
Часть украинских кораблей в 2014 году Россия успела передать Украине. Но процесс приостановили: Киев отказался их принимать. По мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем процесс передачи прекратила и российская сторона в связи с агрессией Украины против республик Донбасса.