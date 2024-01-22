Оппозиционер: Санду видит Молдову колонией Евросоюза

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Молдавская экономика, вопреки оптимистичным ожиданиям властей страны, продолжает стремительное падение, руководство республики сознательно ведет ее по пути разрушения, такое мнение высказал в соцсетях лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лугнгу.
Он прокомментировал неутешительные данные Нацбюро статистики (НБС) об основных показателях производства.
«Оптимистические ожидания Санду и PAS не сбылись, экономика Молдовы продолжает полет в бездну. Вместо прогнозируемого властями экономического роста в 2% за 2023 год мы видим скудные 0,4%».
По мнению политика, прогноз правительства о росте сельскохозяйственного и промышленного производства в стране в текущем году также лишен оснований.
«Нет оснований верить и прогнозу правительства на 2024 год, в котором объемы сельскохозяйственного и промышленного производства якобы вырастут на 2,3% и 4,5% соответственно. Кризис и стагнация охватили все отрасли в стране. Самая провальная ситуация — в промышленности. За 11 месяцев прошлого года объем производства упал на 4%.(…) Такими темпами PAS оставит страну без работающих заводов», — отметил оппозиционер.
Он также обратил внимание на нестабильность законодательной базы и прессинг, которому подвергаются молдавские предприниматели.
«Санду сознательно ведёт Молдову по пути разрушения основных отраслей национальной экономики и деиндустрализации страны, что так удобно для её европейских хозяев. Рынок сбыта, колония Евросоюза — такой видит Молдову наш недееспособный президент».
По данным НБС, в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промышленное производство (валовый ряд) снизилось на 4,1%. Падение объемов производства было вызвано снижением производства в добывающей промышленности (-7,6%) и в обрабатывающей промышленности (-5,6%).Снижение производства (валового ряда) в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее (на 6,1%) определялось спадом в обрабатывающей промышленности (-8,1%), обусловившим снижение производства в целом по промышленности на 6,5%.