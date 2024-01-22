Оппозиционер: Санду видит Молдову колонией Евросоюза

По данным НБС, в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промышленное производство (валовый ряд) снизилось на 4,1%. Падение объемов производства было вызвано снижением производства в добывающей промышленности (-7,6%) и в обрабатывающей промышленности (-5,6%).Снижение производства (валового ряда) в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее (на 6,1%) определялось спадом в обрабатывающей промышленности (-8,1%), обусловившим снижение производства в целом по промышленности на 6,5%.