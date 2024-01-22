Ряду стран Европы разрешат ограничивать ввоз агропродукции с Украины

В середине января сообщалось, что аграрные ведомства граничащих с Украиной стран отправили совместное письмо в ЕК с призывом вернуть пошлины на ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции. Эта мера, как отмечалось, должна помочь европейским фермерам защитить их интересы и развить их экспортный потенциал.