Нового начальника Иркутской таможни представили губернатору региона

— Кроме того, на встрече мы подвели итоги работы ведомства за год. Благодаря коллегам, в бюджет перечислено более 388 миллионов рублей. А по различным составам преступлений зарегистрировали более 2700 дел и возбудили 32 уголовных дела, — сказал Игорь Кобзев.