Нового начальника Иркутской таможни представили губернатору региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с начальником Сибирского таможенного управления Александром Ястребовым и новым начальником Иркутской таможни подполковником Сергеем Сабанцевым. Об этом глава региона сообщает в своем телеграм-канале.
Сергея Сабанцева назначили на должность с 17 января 2024. Последние пару лет он служил в должности первого заместителя начальника таможни. Его общий стаж в органах — 22 года.
— Кроме того, на встрече мы подвели итоги работы ведомства за год. Благодаря коллегам, в бюджет перечислено более 388 миллионов рублей. А по различным составам преступлений зарегистрировали более 2700 дел и возбудили 32 уголовных дела, — сказал Игорь Кобзев.
Также губернатор отметил, что с руководством Сибирского таможенного управления всегда приятно иметь дело. Намечены стратегические планы, в том числе по экспорту региональной продукции.