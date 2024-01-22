«Государство этого не простит»: Тину Канделаки не пустят в Казахстан, заявил МИД

«При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит. Она (Тина Канделаки — прим. ред.) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — заверил он.