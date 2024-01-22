«Государство этого не простит»: Тину Канделаки не пустят в Казахстан, заявил МИД

Журналисты на брифинге поинтересовались у Айбека Смадиярова, могут ли Тине Канделаки запретить въезд в Казахстан в связи с ее последними высказываниями.
«При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит. Она (Тина Канделаки — прим. ред.) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — заверил он.
Напомним, в начале января стало известно, что в Казахстане планируют переименовать некоторые железнодорожные станции и разъезды. На прошлой неделе российская телеведущая Тина Канделаки критично высказалась о переименовании ряда ж/д станций в Казахстане. По ее мнению, «в Казахстане медленно, но, верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Ее высказывание резко прокомментировала казахстанская телеведущая и журналистка Динара Сатжан.
«Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: “В чужой монастырь со своим уставом не лезут”! И давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть», — написала она.
Между тем летом 2022 года стало известно, что США запретили въезд в страну Тине Канделаки. Она была включена в соответствующий список Госдепартамента США.