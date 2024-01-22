В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

О том, что законопроект об ужесточении сразу нескольких статей УК, касающихся направленных против безопасности государства преступлений, внесут на рассмотрение в Госдуму 22 января, сообщили ранее два источника «Ведомостей» в нижней палате парламента. 15 января правительственная комиссия поддержала документ. Его направили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по культуре Елена Ямпольская (все из «Единой России»).