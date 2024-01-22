В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

20 января председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законопроект позволит конфисковывать «деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий» за ряд преступлений:
- распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ст. 207.3 УК);
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК);
- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (ст. 280.1 УК);
- публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 280.3 УК);
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);
- призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (ст. 284.2 УК);
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК);
- реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК) и др.
О том, что законопроект об ужесточении сразу нескольких статей УК, касающихся направленных против безопасности государства преступлений, внесут на рассмотрение в Госдуму 22 января, сообщили ранее два источника «Ведомостей» в нижней палате парламента. 15 января правительственная комиссия поддержала документ. Его направили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета по культуре Елена Ямпольская (все из «Единой России»).
Ранее в январе «Ведомости» также ознакомились с пояснительной запиской к законопроекту. Из нее следует, что поправки предварительно проработаны и концептуально поддержаны Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и Росфинмониторингом.
«Реализация федерального закона прежде всего направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», — говорится в записке.