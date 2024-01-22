«Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», — говорится в сообщении ведомства.
В СВР также подчеркнули, что Вашингтон создает на Украине колониальную администрацию, состоящую из украинцев, обученных Западом. По словам Нарышкина, в нее войдут люди, присягнувшие интересам Соединенных Штатов.
Кроме того, стали известны требования по кадровым перестановкам на Украине, которые США предъявляет Владимиру Зеленскому. В частности, российская разведка сообщила, что в декабре 2023 года до политика довели рекомендации назначить на пост премьер-министра республики посла в США Оксану Маркарову.