В городе Волжском Волгоградской области назначен новый прокурор

Известно, что Виталий Юрьевич родился в 1983 году. В 2001 году он окончил Руднянскую среднюю школу, в 2006 году — Волгоградскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция». В том же году поступил на службу в органы прокуратуры. Свою трудовую деятельность начал с должности помощника прокурора Новоаннинского района. Позже работал прокурором надзорного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры региона, зампрокурора Красноармейского района, затем — зампрокурора Волгограда.