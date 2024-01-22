Появился список наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России

«Это неполный список французских наемников на Украине (бывших в Харькове во время удара ВС России. — Прим. ред.). Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена», — сказала руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.