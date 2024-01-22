Более 10 тысяч граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу с начала года

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Свыше 10 тысяч жителей Европейского союза посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала текущего года, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
По данным ГПК, с 1 января безвизом воспользовались 10 577 иностранцев из Евросоюза. Из них 5726 литовцев, 2150 граждан и 502 негражданина Латвии, а также 2199 поляков.
Всего же с начала действия безвиза в республике побывали 811 тысяч жителей этих трех стран. При этом в 2023 году количество таких туристов по сравнению с 2022-м увеличилось на 28 тысяч.
Безвиз для соседей
Впервые визовые послабления были введены для жителей Латвии и Литвы 15 апреля прошлого года. Также с 1 июля 2022 года он заработал для граждан Польши.
Ожидалось, что «безвиз» будет действовать до конца 2022-го, однако президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение продлить его до конца 2023 года.
В конце декабря 2023 года глава государства поддержал предложение МИДа республики и продлил безвизовый въезд в страну для граждан трех стран ЕС еще на 2024 год.
Граждане Литвы и граждане (неграждане) Латвии могут въезжать на территорию Беларуси и выезжать из нее через международные пункты пропуска только на белорусско-литовском или белорусско-латвийском участках границы. Граждане Польши могут въезжать или выезжать в Беларусь через любой международный пункт пропуска на границе с ЕС.