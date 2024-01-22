Более 10 тысяч граждан ЕС посетили Беларусь по безвизу с начала года

Граждане Литвы и граждане (неграждане) Латвии могут въезжать на территорию Беларуси и выезжать из нее через международные пункты пропуска только на белорусско-литовском или белорусско-латвийском участках границы. Граждане Польши могут въезжать или выезжать в Беларусь через любой международный пункт пропуска на границе с ЕС.