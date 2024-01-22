Александр Лукашенко провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым

Примерная повестка есть, но стороны могут еще вносить предложения. Подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства сегодня обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Ключевой темой заседания станет выполнение 28 союзных программ. Конкретная дата проведения пока не сообщается. В целом дискуссия о белорусско-российских делах ожидается серьезной и принципиальной, отметил президент. Более того, Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены провести переговоры с глазу на глаз накануне заседания.
Как рассказал Дмитрий Мезенцев, 28 программ вывели отношения в Союзном государстве на принципиально новый уровень. А вот на предстоящем заседании Высшего госсовета на утверждение лидеров вынесут проект документа о новом трехлетнем периоде реализации положений Договора о создании Союзного Государства на 2024−2026 годы.