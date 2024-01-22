Александр Лукашенко провел встречу с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым

Ключевой темой заседания станет выполнение 28 союзных программ. Конкретная дата проведения пока не сообщается. В целом дискуссия о белорусско-российских делах ожидается серьезной и принципиальной, отметил президент. Более того, Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены провести переговоры с глазу на глаз накануне заседания.