МИД Казахстана заявил о запрете на въезд Канделаки в республику

16 января она написала в Telegram, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Так она прокомментировала планы казахстанского Минтранса переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. Тина Канделаки заявила, что «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

Смадияров заявил, что Казахстан «такого не простит никогда». «Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — сказал представитель МИД республики (цитата по агентству КазТАГ).