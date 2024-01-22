МИД Казахстана заявил о запрете на въезд Канделаки в республику

16 января она написала в Telegram, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Так она прокомментировала планы казахстанского Минтранса переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. Тина Канделаки заявила, что «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».
В январе 2023 года Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. В феврале власти республики также запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту.
В октябре в казахстанском МИДе сообщили, что власти республики ведут список иностранных граждан, отзывающихся в негативном ключе о Казахстане. Этим лицам закрывают въезд в страну. Разглашать перечень и уточнять, сколько человек входят в него, МИД Казахстана отказался.
Лаура Кеффер