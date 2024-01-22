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МИД Казахстана заявил о запрете на въезд Канделаки в республику

Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров заявил, что гендиректора ТНТ Тину Канделаки не пустят в Казахстан, если она решит приехать. Недовольство властей Казахстана вызвал недавний пост госпожи Канделаки «о вытеснении русского языка» в республике.
Канделаки Тина
Источник: РИА "Новости"

16 января она написала в Telegram, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне». Так она прокомментировала планы казахстанского Минтранса переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. Тина Канделаки заявила, что «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

Смадияров заявил, что Казахстан «такого не простит никогда». «Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — сказал представитель МИД республики (цитата по агентству КазТАГ).

В январе 2023 года Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. В феврале власти республики также запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту.

В октябре в казахстанском МИДе сообщили, что власти республики ведут список иностранных граждан, отзывающихся в негативном ключе о Казахстане. Этим лицам закрывают въезд в страну. Разглашать перечень и уточнять, сколько человек входят в него, МИД Казахстана отказался.

Лаура Кеффер

дипломатия