Тысячи жителей Приморья поддержали Владимира Путина в выдвижении на пост президента России в 2024 году

Действующий президент России Владимир Путин подал документы для участия в выборах главы государства в 2024 году 18 декабря 2023 года. Во Владивостоке открыли региональный предвыборный штаб уже 22 декабря, многие жители региона пришли отдать свою подпись, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Во Владивосток приезжали люди со всего края, чтобы оставить свою подпись, отправить обращение и наказы кандидату. Во время открытия штаба присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Сбор подписей начался 23 декабря. Стационарные точки разместили в 14 крупных торговых центрах города, чтоб любой желающий смог легко прийти в нужное место и не тратить на это много времени. Также было 2 мобильные токи, которые перемещались по всем муниципалитетам региона.
Сбором подписей занимались активисты, волонтеры Штаба общественной поддержки Приморского края, Общероссийского народного фронта, регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии Единой России».
Председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимир Лобастов отметил, что приморцы поддерживают Владимира Путина активнее, чем ожидалось. В связи с этим на сборщиков обрушился большой объем задач, но они с ними прекрасно справились. Все подписи направили в Москву 9 января — их было более пяти тысяч за день.
Главврач Приморской краевой клинической больницы Андрей Попов подчеркнул, что Приморский край стал одним из регионов-лидеров по количеству подписей, собранных в поддержку выдвижения действующего президента РФ на новый срок.