Тысячи жителей Приморья поддержали Владимира Путина в выдвижении на пост президента России в 2024 году

Председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимир Лобастов отметил, что приморцы поддерживают Владимира Путина активнее, чем ожидалось. В связи с этим на сборщиков обрушился большой объем задач, но они с ними прекрасно справились. Все подписи направили в Москву 9 января — их было более пяти тысяч за день.