Избирательный штаб Путина собрал в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тыс

Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа — в региональных и центральном штабах. «Мы внимательно анализировали, все подписи, которые вызывали у нас малейшие сомнения, мы не включали их в те, которые были доставлены в ЦИК. Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей и зачастую эта информация не подтверждалась», — добавил он.