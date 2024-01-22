Избирательный штаб Путина собрал в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тыс

«На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону (300 тыс. — прим ТАСС). Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также “Единую Россию”, Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», — сказал он.
Как сказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей — максимум, который требует законодательство. «Сбор подписей фактически пришелся на новогодние праздники — люди работали очень активно, самоотверженно, без выходных. Поставить свою подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», — отметила она.
Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа — в региональных и центральном штабах. «Мы внимательно анализировали, все подписи, которые вызывали у нас малейшие сомнения, мы не включали их в те, которые были доставлены в ЦИК. Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей и зачастую эта информация не подтверждалась», — добавил он.
Выборы президента РФ пройдут