Молдавские военные проходят тренинги в Румынии

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Группа солдат Национальной армии Молдовы проходит совместные тренировки с румынскими военнослужащими из 15-й механизированной бригады Podul Înalt, сообщили в пресс-службе молдавского Министерства обороны.
Уточняется, что тренинги проводятся с 14 по 26 января на территории Румынии, в Центре боевой подготовки Смырдан.
«Учебные мероприятия и проведение боевых стрельб направлены на обеспечение взаимодействия между участвующими силами, улучшение процесса координации, а также укрепление партнерства между ними».
В ведомстве подчеркнули, что тренинг проводится в соответствии с Планом внешней деятельности Национальной армии на 2024 год.