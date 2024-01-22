Красносельский: Приднестровье выступает за возобновление переговорного формата «5+2»

«Последние встречи показывают, что все участники формата могут собраться в одном кабинете. Во вторник в офисе Миссии ОБСЕ состоялась встреча политпредставителей в присутствии всех участников формата. В декабре были встречи в Стамбуле — тоже всё прошло. Когда желание есть, есть и результат, а когда нет желания или есть желание угробить данный формат, ну тогда и результаты соответствующие».