Красносельский: Приднестровье выступает за возобновление переговорного формата «5+2»

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв — Sputnik. Приднестровье по-прежнему выступает за возобновление переговорного формата «5+2», об этом в своем ежегодном послании заявил в понедельник лидер региона Вадим Красносельский.
Он подчеркнул, что в данном формате у Приднестровья есть право голоса.
«У Приднестровья наряду с иными участниками данного формата — Молдовой, Россией, Украиной, Европейским Союзом и США — равные права и обязанности, то есть, Приднестровье обладает правом голоса. И никто это преодолеть не может. У некоторых политиков в Молдове, именно в Молдове, возникла идея разрушения данного формата».
Пандемия коронавируса и боевые действия на Украине оказали влияние на работу формата. Однако в Тирасполе полагают, что его можно перезапустить и проводить онлайн или в каком-то ином формате.
«Последние встречи показывают, что все участники формата могут собраться в одном кабинете. Во вторник в офисе Миссии ОБСЕ состоялась встреча политпредставителей в присутствии всех участников формата. В декабре были встречи в Стамбуле — тоже всё прошло. Когда желание есть, есть и результат, а когда нет желания или есть желание угробить данный формат, ну тогда и результаты соответствующие».
Он поручил внешнеполитическому ведомству региона продвигать идею продолжения диалога в формате «5+2», «при любых позициях международных акторов».