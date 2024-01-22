Важнейшую задачу полиции Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев

«Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан».