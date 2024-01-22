Несчастные случаи с работниками на удаленке начнут учитывать в Беларуси

В Беларуси меняется подход к расследованию и учету несчастных случаев. По информации Минтруда и соцзащиты Беларуси, в новой редакции изложены Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Среди основных новшеств — теперь есть порядок расследования несчастных случаев с работающими дистанционно, работниками-надомниками, домашними работниками, а также теми, кто повышает квалификацию и чья работа носит разъездной и подвижный характер.
Введен термин «грубая неосторожность», а также детализирован порядок ее установления. При грубой неосторожности уменьшается размер страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев.
Теперь граждане, не согласные с результатами проведенного Департаментом госинспекции труда спецрасследования несчастного случая, могут его обжаловать в досудебном порядке.