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Несчастные случаи с работниками на удаленке начнут учитывать в Беларуси

В Беларуси изменился подход к расследованию и учету несчастных случаев на производстве.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси меняется подход к расследованию и учету несчастных случаев. По информации Минтруда и соцзащиты Беларуси, в новой редакции изложены Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Среди основных новшеств — теперь есть порядок расследования несчастных случаев с работающими дистанционно, работниками-надомниками, домашними работниками, а также теми, кто повышает квалификацию и чья работа носит разъездной и подвижный характер.

Введен термин «грубая неосторожность», а также детализирован порядок ее установления. При грубой неосторожности уменьшается размер страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев.

Теперь граждане, не согласные с результатами проведенного Департаментом госинспекции труда спецрасследования несчастного случая, могут его обжаловать в досудебном порядке.

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