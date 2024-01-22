Премьер Словакии: Украина должна отдать часть территории для прекращения боев

«Я скажу ему, что я против членства Украины в НАТО и я наложу на него вето. Это (принятие страны в альянс.— “Ъ”) лишь будет основой для третьей мировой войны, не более того… Я подтвержу, что он не получит никакого оружия от правительства Словакии», — сказал Фицо, назвав Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире».