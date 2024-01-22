Премьер Словакии: Украина должна отдать часть территории для прекращения боев

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально», — сказал Фицо в интервью местному Radio Slovensko (цитата по Politico).
«Я скажу ему, что я против членства Украины в НАТО и я наложу на него вето. Это (принятие страны в альянс.— “Ъ”) лишь будет основой для третьей мировой войны, не более того… Я подтвержу, что он не получит никакого оружия от правительства Словакии», — сказал Фицо, назвав Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире».
Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. Он и премьер Венгрии Виктор Орбан выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд, выделяемых из фонда Евросоюза. В ноябре словацкое правительство заблокировало передачу Киеву €40,3 млн военной помощи, одобренной предыдущим кабинетом. Фицо также обещал сохранить запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины.
Лаура Кеффер