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Премьер Словакии: Украина должна отдать часть территории для прекращения боев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что единственным способом прекратить российскую военную операцию является уступка Украиной части своей территории. Он также снова выступил против вступления Украины в НАТО.
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Источник: AP 2023

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально», — сказал Фицо в интервью местному Radio Slovensko (цитата по Politico).

Роберт Фицо заявил, что на предстоящей 24 января встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем выскажется против принятия Украины в НАТО. Словацкий премьер убежден, что Украина «не является независимой и суверенной страной», потому что «находится под полным влиянием и контролем США».

«Я скажу ему, что я против членства Украины в НАТО и я наложу на него вето. Это (принятие страны в альянс.— “Ъ”) лишь будет основой для третьей мировой войны, не более того… Я подтвержу, что он не получит никакого оружия от правительства Словакии», — сказал Фицо, назвав Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире».

Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. Он и премьер Венгрии Виктор Орбан выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд, выделяемых из фонда Евросоюза. В ноябре словацкое правительство заблокировало передачу Киеву €40,3 млн военной помощи, одобренной предыдущим кабинетом. Фицо также обещал сохранить запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины.

Лаура Кеффер