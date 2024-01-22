Мозырские пограничники просят местных жителей быть бдительными

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Мозырский погранотряд призывает жителей региона быть бдительными и сообщать о неизвестных лицах в пограничной зоне, сообщил Sputnik официальный представитель отряда Сергей Павлов.
Он уточнил, что в случае, если местные жители обнаружат в погранзоне или на прилегающей к ней территории неизвестных или иностранцев, которые интересуются прохождением границы, об этом нужно сообщить в погранотряд.
Также неизвестные могут спрашивать о местах дислокации погранподразделений. Стоит быть настороже и в отношении машин с регистрационными знаками иностранных государств, такси, каких-либо летательных аппаратов, которые находятся в непосредственной близи к границе.
«Если что-то подобное заметили, убедительная просьба немедленно сообщить об этом по телефону: +375 (236) 21−79−04. Это профилактическое мероприятие, мы периодически напоминаем гражданам о бдительности».
Ситуация на границе
С началом СВО ситуация на белорусско-украинском направлении осложнилась.
Украинские военизированные подразделения неоднократно отмечались различного рода агрессивными провокациями в адрес белорусских пограничников, начиная с неприличных жестов и заканчивая установкой манекенов в военной форме.
Тем не менее «зеленые фуражки» продолжают нести службу, зачастую в усиленном режиме. Белорусы модернизируют материально-техническую базу и укрепляют ОПС (органы погранслужбы).
Так, в Мозырском отряде была создана маневренная группа. В январе текущего года на торжественные мероприятия по случаю завершения ее формирования приехали госсекретарь Совбеза Александр Вольфович и председатель ГПК Константин Молостов.
Маневренные группы являются основным резервом погранотрядов, их задействуют на участках границы, где изменяется или обостряется обстановка. Подразделения могут в короткие сроки прибыть на сложные участки, а военнослужащие маневренных групп хорошо подготовлены и оснащены. Их главная задача — это быстро и слаженно реагировать на любые инциденты.