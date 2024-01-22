Фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года

Об этом сообщает Sputnik Молдавия со ссылкой на заявление ассоциации «Сила фермеров».
«Тысячи микро-, малых и средних фермерских хозяйств находятся в долгах, подвергаются давлению со стороны кредиторов и не имеют достаточных ресурсов для начала весенних работ», — отмечается в сообщении.
Фермеры подчёркивают, что их запросы очень скромны по сравнению с коллегами из Европы, однако власти страны отказываются предоставлять даже такую маленькую помощь.
Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» обвинила правительство страны в неспособности урегулировать их проблемы с долгами перед банками.