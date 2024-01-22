Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Ирана

«У нас есть огромный потенциал для расширения торговых отношений, укрепления сотрудничества в экономической сфере и реализации конкретных проектов, увеличения объемов грузоперевозок и транзита. В ближайшее время нам необходимо использовать все возможности для увеличения взаимной торговли и доведения его объемов до $1 млрд», — отметил президент Ирана.