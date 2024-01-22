Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Ирана

Новый посол Узбекистана в Иране Фариддин Насриев вручил свои верительные грамоты президенту Ирана Ибрагиму Раиси, сообщает ИА «Дунё».
Президент Ирана поздравил дипломата с официальным началом его работы и с удовлетворением отметил, что за последние два года ирано-узбекские отношения по всем направлениям последовательно развивались и вышли на новый уровень.
«У нас есть огромный потенциал для расширения торговых отношений, укрепления сотрудничества в экономической сфере и реализации конкретных проектов, увеличения объемов грузоперевозок и транзита. В ближайшее время нам необходимо использовать все возможности для увеличения взаимной торговли и доведения его объемов до $1 млрд», — отметил президент Ирана.
Ибрагим Раиси пожелал послу больших успехов в его работе и выразил уверенность в дальнейшем улучшении отношений между двумя странами и народами.
Напомним, до назначения на пост посла в Иране Фариддин Насриев возглавлял Генеральное консульство Узбекистана в городе Казани.