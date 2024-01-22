В Пограничной полиции сообщили, сколько иностранцев получили отказ на въезд в Молдову

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. С 15 по 21 января 2024 года Пограничная полиция Молдовы выписала штрафы за различные нарушения на сумму 246 700 леев (около 13,9 тысячи долларов), сообщили в ведомстве.
При этом было собрано штрафов на 123 350 леев.
Запрет на въезд в Молдову за указанный период получили 89 иностранных граждан, не пустили в страну 32 транспортных средства.
Границу с Молдовой за неделю пересекли 286 406 человек, а также 74 476 единиц автотранспорта.
Самой «активной» остается граница с Румынией, на нее приходится 55% от общего числа пересечений. Около 28% пересечений зафиксировано в пунктах пропуска, расположенных на молдавско-украинской границе, 17% приходится на воздушную границу.
Наиболее загруженными за указанный период были КПП Леушены, Кишиневский международный аэропорт, Скуляны, Атаки, Джурджулешты.