Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Фонда мира

«Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которое приведет к увеличению поставок оружия Украине», — сказал чиновник.
По его словам, Будапешту пришлось бы направлять в общий фонд 23 миллиарда форинтов в год, чтобы другие страны посылали оружие Украине.
Он добавил, что Венгрия не может и не будет мешать другим странам посылать оружие Украине на основе национального решения.
«Это будет решение каждого, каждому правительству надо отчитываться перед своими избирателями, Венгрия в отправке оружия участия принимать не будет», — заключил Сийярто.
О планах создать в Европе новый фонд для оказания помощи Украине ранее написала газета Wall Street Journal. По информации издания, для того, чтобы обойти вето Венгрии Европейская служба внешних связей предлагает учредить новую структуру и включить в нее около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира.
Кроме того, предлагается направлять в новый фонд до пяти миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год. Цель проекта состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки военной помощи для передачи Украине.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024−2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.