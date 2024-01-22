Смаилов отчитался об итогах развития Казахстана перед Токаевым

Глава государства был проинформирован о том, что все социальные обязательства выполняются Правительством своевременно и в полном объеме. В прошлом году солидарная пенсия была проиндексирована на 10,5%, с начала текущего года — еще на 9%. Пособия для лиц с инвалидностью и по потере кормильца увеличены на 23%. В целом соцподдержкой охвачено 4,5 млн казахстанцев, на это выделено 4,6 трлн тенге.