Мирзиёев: Отношения Узбекистана и Китая переживают лучший период в своей истории

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Китаем переживают лучший период в своей истории, демонстрируя устойчиво высокую динамику, отметил Шавкат Мирзиёев в авторской статье, опубликованной в центральной китайской газете «Жэньминь жибао».
«Глубоко символично, что свой первый визит в наступившем году я совершу в Поднебесную по приглашению уважаемого Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина», — подчеркнул президент РУз.
По его словам, каждый раз посещая Китай, он искренне восхищается масштабами происходящих в стране реформ и достигнутых успехов, созидательной силой, трудолюбием и талантом китайского народа.
Мирзиёев отметил, что за последнее десятилетие КНР превратилась в мощную мировую державу, добилась грандиозного научно-технологического и инновационного прогресса, создала уникальную экосистему развития экономики и бизнеса.
«Сегодня Китай занимает ведущие позиции в мировой политике и управлении как ответственный участник ключевых международных процессов. Глобальные инициативы Председателя Си Цзиньпина в области развития, безопасности и межцивилизационного диалога вносят значительный вклад в решение общемировых проблем и ускорение перехода к более устойчивому и инклюзивному будущему», — указал лидер Узбекистана.
Он также подчеркнул большое участие Китая в поддержке экономического роста развивающихся стран путем расширения торгового и инвестиционного сотрудничества, реализации проектов инфраструктурной взаимосвязанности.
Впечатляющие достижения КНР, которым искренне рад Узбекистан, «являются результатом дальновидной и целенаправленной созидательной политики, проводимой под руководством Председателя Си Цзиньпина», подчеркнул Мирзиёев.
Он напомнил, что развитие многоплановых отношений с Китаем было и остается одним из главных приоритетов внешней политики Узбекистана.
«С удовлетворением отмечу, что отношения наших стран переживают лучший период в своей истории, демонстрируя устойчиво высокую динамику. Считаю, что это закономерно. “Великие древние цивилизации всегда похожи, понимают друг друга и близки по духу”. Народы Узбекистана и Китая имеют схожую культуру и идеалы. Наши исторические связи восходят к временам зарождения Великого шелкового пути, по которому шла большая часть мировой торговли», — указал глава РУз.
При этом он добавил, что в последние три десятилетия взаимодействие между Узбекистаном и Китаем все больше расширяется, достигает все новых исторических высот. Все это результат доверительного диалога на высшем уровне и регулярных саммитов глав государств.
Узбекистан и Китай поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы наших стран, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность, соблюдение принципов добрососедства, уважение выбора собственного пути развития и культурно-цивилизационной идентичности, говорится в статье.
Вместе с тем, глава республики отметил неуклонный рост торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, активизацию взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
По мнению Мирзиёева, принципиально важно разработать новую долгосрочную повестку и перспективные программы реализации ключевых задач многопланового сотрудничества на десятилетия вперед.
«Во-первых, приоритеты выдвинутой нами Самаркандской инициативы солидарности во имя мира и безопасности и Глобальной инициативы цивилизации Председателя Си Цзиньпина во многом созвучны и ориентированы на достижение одной благородной цели — укрепление глобального межцивилизационного диалога», — подчеркнул президент Узбекистана.
По словам Мирзиёева, ничто не должно помешать его развитию, созданию необходимых условий для укрепления мира и стабильности, поиску взаимоприемлемых компромиссов по самым острым вопросам.
Также глава республики высказал заинтересованность в том, чтобы вывести отношения с Китаем на качественно новый и более высокий уровень.
«Сложность и динамика происходящих сегодня в мире процессов требуют регулярного обмена мнениями и тесного взаимодействия по всему спектру узбекско-китайского сотрудничества… Важно наладить механизмы регулярного всеобъемлющего политического диалога, добиться многоаспектного и содержательного взаимодействия всех ключевых ведомств», — считает Мирзиёев.
По его словам, в условиях усиления новых вызовов устойчивому развитию, связанных с обострением энергетического, продовольственного и экологического кризисов, важно сохранить и наращивать темпы всестороннего торгово-экономического взаимодействия.
«В ближайшее время планируется утвердить долгосрочную Программу по реализации крупных инфраструктурных проектов с участием китайских партнеров в отраслях водного, электроэнергетического, автодорожного и железнодорожного хозяйства в Узбекистане. В ней важно предусмотреть укрепление промышленной кооперации, расширение трансфера цифровых и “зеленых” технологий», — говорится в статье.
Ключевым направлением сотрудничества на долгосрочную перспективу является совместная работа по обеспечению развития транспортно-логистической инфраструктуры внешнеэкономической деятельности обеих стран в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь».
«Убежден, что проекты “Пояса и Пути” позволят раскрыть незадействованный потенциал Центральной Азии для продвижения взаимосвязанности и инклюзивного сотрудничества с остальным миром», — подчеркнул Мирзиёев.
Кроме того, он добавил, что развитие системы многовариантных мультимодальных маршрутов транспортировки грузов и пассажиров между Китаем и Центральной Азией с выходом на мировой рынок, создание новых терминалов, строительство высокотехнологичных производственно-складских объектов и комплексной инфраструктуры придорожного сервиса, цифровизация логистики станут важным вкладом в расширение внутриконтинентальных связей по историческому Великому шелковому пути.
В заключение Мирзиёев акцентировал внимание на огромном значении народной дипломатии в укреплении узбекско-китайской дружбы.
«Нами сформированы прочные институциональные основы развития культурно-гуманитарного обмена, сотрудничества в области образования, здравоохранения, спорта, туризма и археологии. Это стало общим богатством, нерушимым фундаментом взаимопонимания наших народов», — говорится в статье.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина