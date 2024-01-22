Токаев дал акиму Жамбылской области ряд поручений

По словам акима, ввод 7 учреждений образования в 2023 году позволил дополнительно создать 2030 ученических мест. В этом году будет начато строительство 29 объектов образования, рассчитанных на 13380 мест, из них 12 школ — в рамках национального проекта «Комфортная школа». Кроме того, введены 19 объектов здравоохранения, включая областной онкологический диспансер в Таразе и реабилитационный центр для детей в Шуском районе.