Захарова осудила реакцию главы МИД Франции на гибель наемников в Харькове

«Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про “манипуляции России” и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?» — говорится в посте Захаровой.
Таким образом она прокомментировала слова Сежурне в интервью Le Parisien от 20 января о том, что Россия якобы с помощью различных манипуляций оказывает давление на европейские государства. Примером такого давления, по его мнению, является вызов посла в МИД РФ по поводу французских наемных военных, которые погибли в Харькове.
О ликвидации военных в украинских пунктах временной дислокации в Харькове 16 января сообщило Министерство обороны РФ. В результате атаки Вооруженных сил России погибли более 60 человек, свыше 20 получили ранения. В основном среди наемных военнослужащих были французы, уточнили тогда в Минобороны.
18 января МИД России вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви. Дипломату было объявлено, что «гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа». В российском министерстве полагают, что власти Франции потворствуют рекрутингу в ряды вооруженных сил Украины.
20 января «РИА Новости» писали, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал сообщения о воющих на стороне Украины французских гражданах частью «информационной войны России». 22 января агентство опубликовало имена 13 французских наемников, которые погибли в Харькове. Поясняется, что список был составлен французскими волонтерами из организации SOS Donbass.