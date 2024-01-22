Госдума рассмотрит нижегородский законопроект о запрете абортов в марте

Госдума РФ в марте будет рассматривать законопроект о запрете абортов в частных клиниках: инициатива поступила на рассмотрение от нижегородских депутатов. Соответствующая информация появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.
Напомним, нижегородские законотворцы выступили с предложением запретить делать аборты в частных клиниках. Депутаты также хотели сократить сроки прерывания беременности, однако после консультации с медиками решили оставить их прежними (12 недель).
Законопроект нижегородских депутатов будут рассматривать в весеннюю сессию. Сейчас с ним работают профильные комитеты, комиссии и фракции при Госдуме. Законопроект также направили в Совет Федерации и высшим должностным лицам субъектов. Все отзывы, замечания и предложения по документу представят до 20 февраля.