Госдума рассмотрит нижегородский законопроект о запрете абортов в марте

Законопроект нижегородских депутатов будут рассматривать в весеннюю сессию. Сейчас с ним работают профильные комитеты, комиссии и фракции при Госдуме. Законопроект также направили в Совет Федерации и высшим должностным лицам субъектов. Все отзывы, замечания и предложения по документу представят до 20 февраля.