Карпенко: институт наблюдения за выборами будет функционировать

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Выборы в парламент Беларуси и в местные советы не останутся без наблюдения со стороны международных структур, заявил в понедельник глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.
«Мы готовим около 300 пакетов для аккредитации, но сколько их (наблюдателей — Sputnik) будет точно, сложно сказать», — отметил Игорь Карпенко, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, к началу досрочного голосования ЦИК будет владеть полной информацией о том, сколько будет аккредитовано международных наблюдателей.
Кроме этого, продолжил он, для наблюдения за выборами будут приглашены индивидуальные эксперты из различных стран, в том числе и Евросоюза.
«Мы в соответствии с законодательством всех аккредитуем, выдадим соответствующие удостоверения, и все наблюдатели смогут в рамках избирательной кампании ознакомиться со всеми материалами, встретиться с теми, с кем они считают необходимым», — заверил глава ЦИК.
В территориальных комиссиях уже аккредитовано более 4200 национальных наблюдателей, и это не окончательная цифра.
«Институт наблюдения за выборами будет функционировать и будет наблюдение за тем, чтобы избирательный процесс соответствовал избирательному законодательству», — подчеркнул председатель Центризбиркома Беларуси.
В свою очередь генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что в состав миссии наблюдателей СНГ за выборами в белорусский парламент войдет около 150 наблюдателей.
«Первые краткосрочные наблюдатели от СНГ прибудут за день-два до выборов», — сказал он.
Что касается долгосрочных наблюдателей, то они уже работают — их около 50, добавил Лебедев.