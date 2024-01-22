Карпенко: институт наблюдения за выборами будет функционировать

«Мы в соответствии с законодательством всех аккредитуем, выдадим соответствующие удостоверения, и все наблюдатели смогут в рамках избирательной кампании ознакомиться со всеми материалами, встретиться с теми, с кем они считают необходимым», — заверил глава ЦИК.