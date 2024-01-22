Парламент Турции обсудит членство Швеции в НАТО до конца недели

В октябре Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Вместе с тем лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО и самой покинуть блок.