Лавров назвал путем в никуда «формулу мира» Зеленского

«Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — цитирует его RT.

Днем ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед Всемирным экономическим форумом — 2024 (ВЭФ), заявил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил , что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

В декабре Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть российское государство к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Он также назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте.