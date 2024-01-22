Лавров назвал путем в никуда «формулу мира» Зеленского

«Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — цитирует его RT.
16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные условия для переговоров, передает НСН.
Днем ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед Всемирным экономическим форумом — 2024 (ВЭФ), заявил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.
14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.
Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.