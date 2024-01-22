Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе

Тогда заявляли, что намерены атаковать любые израильские суда в этой акватории — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, — в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». В новом заявлении хуситы добавили, что продолжат блокировать израильские суда, пока страна не прекратит «агрессию» в отношении сектора Газа.