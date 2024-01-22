Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе

Йеменские хуситы атаковали грузовой корабль ВМС США Ocean Jazz в Аденском заливе Аравийского моря, передает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя повстанцев Яхьи Сариа. Al Masirah уточняет, что удар нанесли с помощью ракет.
«Йеменские вооруженные силы продолжают отвечать на любую американскую или британскую агрессию против нашей страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях», — сказано в заявлении.
Это не первая атака на американское судно в регионе за последние дни. Нападения происходят на фоне американских ударов по Йемену, которые стали следствием атак хуситов на корабли в Красном море, которые начались в ноябре прошлого года.
Тогда заявляли, что намерены атаковать любые израильские суда в этой акватории — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, — в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». В новом заявлении хуситы добавили, что продолжат блокировать израильские суда, пока страна не прекратит «агрессию» в отношении сектора Газа.
Первые удары по объектам хуситов в Йемене США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли в ночь на 12 января. Были атакованы системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. За последние несколько дней коалиция и Вашингтон отдельно еще несколько раз совершали атаки по Йемену.
Хуситы в свою очередь в эти дни наносили удары по американским кораблям — в том числе по танкеру и сухогрузу. Российским и китайским судам, как пообещал член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити, ничего не угрожает.