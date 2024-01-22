Представитель госдепа заявил, что США не вернут Аляску России

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США… назад он (президент РФ Владимир Путин) ее не получит», — сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства.
Он отвечал на брифинге на вопрос одного из журналистов, утверждавшего, что Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала «незаконной». Репортер попутно перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.
Вопрос, возможно, был вдохновлен президентским указом о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Американское издание Newsweek в понедельник сослалось на неких «ультранационалистических блогеров», которые, по его данным, интерпретируют подписанный документ как основание для претензий к соседям РФ, включая США.